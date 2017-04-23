Труды и страсти. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2017

Публикации за 23.04.17

В мае Солнце до 21 числа будет находиться в знаке Тельца, а затем перейдёт к Близнецам. Меркурий в начале месяца будет ещё двигаться в обратном направлении в пределах Овна, но затем, 3 мая он вернётся к прямому движению и 16 мая достигнет знака Тельца. Венера весь месяц будет пребывать в знаке Овна, а Марс, тоже весь месяц – в знаке Близнецов. Пока Солнце находится в Тельце, люди сосредоточены на достижении важных для них целей, проявляя при этом повышенную работоспособность, упорно и терпеливо преодолевая возникающие препятствия, и не отвлекаясь на второстепенные задачи. Благоприятный период для трудной работы.

Переход Солнца к Близнецам приведёт к увеличению интеллектуальной активности, а также пробудит в людях стремление к знаниям, получению новой информации и общению. Подходящее время для разработки планов, учёбы, исследований, творчества, для деловых поездок, ведения переговоров, посредничества.

При Меркурии в Овне люди активны, общительны, склонны к спорам и импульсивным поступкам. В это время повышена вероятность конфликтов, особенно, по пустякам, так как люди не настроены на то, чтобы глубоко вникать в какие-либо вопросы, и предпочитают демонстрировать свой авторитет, вместо того, чтобы находить правильное решение. Переход Меркурия к Тельцу приведёт к уменьшению активности и большей сосредоточенности на практической стороне дел, за которые берутся люди. Замедление деятельности в этот период компенсируется внутренним спокойствием и особенно тщательной проработкой деталей в работе, что приведёт к повышению качества результата.

Венера в Овне по-прежнему остаётся эмоциональной, чувствительной, нетерпеливой и склонной к обидам. Люди, испытывая влечение друг к другу, не тратят много времени на сближение, предпочитая прямой и быстрый путь. Страсти могут достигать очень высокого накала, но продолжаться это будет недолго: Венера в этом состоянии быстро загорается и быстро остывает. В финансовой деятельности в этот период требуется сдержанность, так как люди будут в значительной степени легкомысленны в поступках, и вполне могут допустить необоснованные траты.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, но больше – общительность. Люди в этом состоянии склонны скользить по поверхности, усваивая только самое общее и упуская важные детали. Они суетливы, всё время торопятся, хотя реальных причин для этого нет. Период подходит для деятельности, в которой не требуется глубина и тщательность.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в мае будет формироваться гармоничными аспектами Венеры с Сатурном и Ураном, а также краткодействующими аспектами Солнца с ближними и дальними планетами. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Сатурном, Юпитера с Нептуном и Солнцем, Урана с Луной. В профессиональном плане гороскоп умеренно благоприятный. Для выполнения основной работы подходит середина месяца, промежуток с 10 до 26 мая. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами большей частью будет успешным, но для работы с местными партнёрами не подходят 7, 8 и 30 мая, а для работы с далёкими – 3, 6 – 8 и 25 мая. Прогноз по финансовой деятельности тоже указывает на эти же дни, как на неблагоприятные. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой сформирует подходящие условия для установления деловых отношений и решения финансовых вопросов. При этом рекомендуется обращать особое внимание на формальную сторону любого дела. Подходящий период для решения хозяйственных, имущественных вопросов, для обращения в официальные органы и юридические организации. Возможно расширение сферы деятельности за счёт сотрудничества с общественными организациями и неформальными группами.

У Овнов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, хотя в промежутки 6 – 7 и 22 – 23 мая могут возникнуть некоторые сложности. Для выполнения основных профессиональных обязанностей не подходит первая декада, промежуток до 9 мая, и конец месяца, с 27 мая. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности месяц почти полностью неблагоприятен. Гороскоп даёт положительный прогноз только на промежуток 26 – 29 мая: в это время возможна разовая успешная операция. И в этот момент от Овнов ожидается личная инициатива, самостоятельная деятельность. Май не подходит для начала крупного проекта (хотя возможно его обсуждение, планирование), вообще, в этом месяце не ожидается значительных успехов. Рекомендуется сосредоточиться на укреплении своих профессиональных позиций. В середине месяца возможно незначительное продвижение в карьере или поддержка со стороны руководства в важном вопросе, а также материальное или иное поощрение. Под влиянием Солнца, в мае будут регулярно появляться возможности для достижения заметного успеха при решении отдельных проблем.

В первой декаде мая у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами и решения финансовых вопросов не подходят 3 и 7 – 8 мая. Прогноз по основной работе негативный.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Вся остальная деятельность в первую декаду характеризуется отрицательно. Лучше этот период переждать.

Во второй декаде у Овнов-мужчин прогноз благоприятен практически для всей деятельности. Проблемы могут возникнуть лишь 13 мая при выполнении основных профессиональных обязанностей.

У Овнов-женщин гороскоп отдаёт предпочтение сотрудничеству с местными партнёрами и выполнению основной работы, хотя 13 – 14 мая при этом возможны некоторые проблемы. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность не рекомендуются.

В третью декаду для Овнов-мужчин предпочтительным является сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами и решении финансовых вопросов напряжёнными будут дни 24 и 30 мая. Прогноз по основной работе до 26 мая благоприятный, а далее негативный.

У Овнов-женщин для сотрудничества с местными партнёрами не подходит промежуток 22 – 23 мая (на остальное время прогноз положительный). Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими партнёрами пригоден промежуток 26 – 29 мая. Для основной работы период в основном неудачный.

Телец

В мае астрологическая ситуация у Тельцов-мужчин сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем, Плутона с Луной, Марса с Меркурием и Сатурном, а также Солнца с Ураном, Сатурном, Марсом. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Марсом и Солнцем, Солнца с Плутоном и Юпитером, Венеры с Ураном и Нептуном. Кроме того, соединение Плутона с Нептуном создаст неблагоприятные условия для расширения сферы деловой активности – в это время возможно негативное воздействие на Тельцов внешних событий, на которые они будут не состоянии повлиять. По этой причине на весь месяц гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Тельцам в мае лучше развивать деловыми отношения с местными партнёрами, включая официальные органы и юридические организации, а также сосредоточиться на основных профессиональных обязанностях. Для решения финансовых вопросов период в основном неудачный: благоприятным будет промежуток 14 – 21 мая, а в остальные дни, особенно, в первой декаде, эту работу лучше передоверить коллегам. На весь период, по гороскопу, предпочтительна коллективная деятельность, самостоятельная работа нежелательна, благоприятными для неё будут только краткие промежутки 9 – 10 и 20 – 21 мая.

У Тельцов-женщин в профессиональном плане месяц в основном неудачный. Для выполнения основной работы, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности относительно пригодна первая половина мая. Прогноз по работе с местными партнёрами благоприятен до 14 мая, а для остальной деятельности – до 12 числа. Для взаимодействия с далёкими партнёрами пригоден только промежуток 2 – 4 мая, а далее, до конца месяца, прогноз отрицательный. Гороскоп указывает, что Тельцы могут успешно работать самостоятельно и проявлять инициативу только до 14 мая – затем рекомендуется доверить инициативу коллегам, а самим отойти на второй план. Во второй половине мая Тельцы будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Сатурна с Марсом. Это означает одновременно и ослабление интеллектуальных способностей Тельцов, и возникновение внешних, объективных препятствий для работы. Марс и Юпитер будут подталкивать Тельцов к проявлению активности, однако они будут выбирать неверное направление или неправильные средства, и потерпят неудачу. Поэтому в этот период Тельцам рекомендуется сдержанность в желаниях и действиях.

В первой декаде мая наилучший прогноз у Тельцов-мужчин относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в работе периодически будут возникать небольшие затруднения. Прогноз по выполнению основной работы практически такой же. Взаимодействовать с далёкими партнёрами и заниматься финансами не рекомендуется.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к основной работе и решению финансовых вопросов. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются небольшие трудности (хотя в целом прогноз положительный). Взаимодействие с далёкими партнёрами, по прогнозу будет неудачным, за исключением промежутка 2 – 4 мая.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы, но 14 мая возможны некоторые затруднения. Для финансовой деятельности не подходит начало периода, 11 – 13 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется.

У Тельцов-женщин декада большей частью непригодна для работы. Благоприятен только промежуток 11 – 13 мая для взаимодействия с местными партнёрами, а для всей остальной деятельности прогноз отрицательный.

В третью декаду у Тельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в промежуток 27 – 28 мая возможны небольшие трудности. Финансами в эту декаду лучше не заниматься. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

У Тельцов-женщин вся деятельность в третью декаду оценивается отрицательно, и не рекомендуется.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон мая сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Марсом, Венеры с Солнцем, Луной, Меркурием и Марсом, Солнца с Меркурием, Ураном и Юпитером, а также Меркурия с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Плутона с Венерой, а также, кратковременно, Венеры с Юпитером, Нептуном и Ураном. Наилучшие перспективы в этом месяце, по гороскопу, у сотрудничества с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности, однако в конце месяца, начиная с 29 мая, в этой работе возникнут трудности. В эти дни напряжённые аспекты Нептуна, Урана и Венеры сделают рискованными какие-либо шаги в новом направлении, поэтому начинать новый проект в этот момент не рекомендуется. В основной работе дела будут идти с переменным успехом. Здесь лучше заниматься укреплением положения, исправлением ошибок и устранением недостатков. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами будет относительно успешным, однако на первую декаду прогноз отрицательный: возможно негативное воздействие внешних обстоятельств и неисполнение обязательств партнёрами. За исключением сотрудничества с местными партнёрами, не рекомендуется начинать крупный деловой проект или масштабные преобразования в работе.

У Близнецов-женщин май будет сложным месяцем. Под влиянием напряжённых аспектов Луны с Ураном и Меркурием ожидаются трудности в административной работе и при решении хозяйственных вопросов. Венера и Марс тоже в этот период будут часто мешать Близнецам в отношениях с коллегами и партнёрами. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но и в этой работе трудности возникнут 1 – 3, 6 – 7 и 31 мая. В эти дни не рекомендуется принимать решения, связанные с расширением сферы деловых интересов, совершать какие-либо практические шаги. Для основной работы наиболее благоприятным временем будет середина месяца, хотя существенных успехов в этот период тоже не ожидается. Для финансовой деятельности период в основном не подходит, хотя во второй декаде будут удобные для работы моменты. То же самое можно сказать о взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами. В целом, в течение месяца возможны разовые успешные операции, которые не должны быть связаны между собой: длительные проекты нежелательны. На весь период рекомендуется коллективная деятельность без проявления собственной инициативы, хотя в период 29 – 31 мая от Близнецов может потребоваться самостоятельность (и при этом они добьются успеха).

В первую декаду мая у Близнецов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется. В основной работе ожидаются трудности.

У Близнецов-женщин этот период неблагоприятен для работы. Относительно успешной будет основная работа во второй половине декады, а также сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением промежутка 1 – 3 мая (и некоторых проблем 6 – 7 мая).

Во второй декаде у Близнецов-мужчин предпочтительной остаётся финансовая деятельность, а также совместная работа с местными партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами тоже оценивается положительно, хотя значительных успехов не ожидается. В основной работе могут возникнуть проблемы в промежуток 15 – 17 мая. В этот момент Близнецам следует сдерживать свои эмоции, и, главное, они рискуют выдать посторонним важную информацию, которую следует хранить втайне.

У Близнецов-женщин в финансовой сфере проблемы могут возникнуть в промежуток 13 – 15 мая, на остальные дни прогноз благоприятный. Для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами период благоприятен почти полностью – но не рекомендуется работать в выходные, 13 – 14 мая, или, по крайней мере, не следует принимать важные решения в эти дни.

В третьей декаде Близнецам-мужчинам следует закончить всю важную работу с местными деловыми партнёрами и все финансовые дела до 29 мая – из-за негативного прогноза. Прогноз по основной работе в основном неудовлетворительный – ожидаются помехи. При сотрудничестве с далёкими партнёрами наиболее благоприятным моментом будет промежуток 25 – 27 мая, в остальные дни возможны различные трудности.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя 31 мая следует опасаться конфликтов, и, кроме того, в этот день не рекомендуется обращаться к руководству. В основной работе и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами ожидаются трудности, за исключением короткого промежутка 25 – 26 мая.

Рак

В мае астрологический фон у Раков-мужчин сложится из многочисленных краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов планет, из-за чего возникнут неблагоприятные условия для осуществления длительных проектов. При этом для разовых операций период вполне подходит. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнерами, правда, первая декада характеризуется отрицательно: напряжённый аспект Юпитера и Нептуна указывает, что сначала Раки выберут неправильный путь или средство, но далее ситуация нормализуется и будет развиваться с улучшением. В основной работе проблемным периодом будет первая половина месяца, поэтому все важные решения и дела рекомендуется перенести на вторую – для которой прогноз позитивен до самого конца мая. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается как в основном успешное, хотя иногда будут возникать незначительные трудности. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом. В первой половине мая предпочтительна коллективная деятельность, а во второй – самостоятельная, работа в одиночку (также в этот промежуток Раки смогут проявить лидерские качества и, возможно, продвинуться в карьере).

У Раков-женщин наилучшим в течение всего месяца будет прогноз по финансовой деятельности – здесь только 19 мая возможен конфликт или неприятности из-за неверного решения (следует избегать споров и не принимать на себя ответственность). Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина месяца, до 15 мая. Поэтому всю важную деятельность рекомендуется перенести на вторую половину мая. Во второй половине, в промежуток 26 – 27 мая, возможны некоторые трудности, но период в целом будет успешным. В течение месяца Раки будут находиться под воздействием двух противоположных тенденций: напряжённый аспект Плутона с Солнцем будет создавать объективные внешние трудности, не способствующие благоприятным переменам, а гармоничные аспекты Марса с Сатурном и Ураном будут помогать эти помехи преодолевать. Раки получат необходимую энергию и упорство, и сумеют сосредоточиться на работе. Они смогут выполнить свои задачи, но их эффективность всё равно окажется сниженной, поэтому не рекомендуется прилагать сверхусилий – это не окупится. В принятии решений не следует полагаться на коллектив или отдельных коллег. Желательно работать в коллективе так, чтобы сохранять свою самостоятельность. В важные моменты потребуется проявить инициативу.

В первой декаде мая у Раков-мужчин наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя на 1 – 2 и 7 мая гороскоп даёт негативную оценку. Выполнение основной работы характеризуется преимущественно отрицательно. Для финансовой деятельности подходит только промежуток до 6 мая, а для взаимодействия с далёкими партнёрами только 8 – 10 мая.

У Раков-женщин положительно оценивается только финансовая деятельность. Основная работа характеризуется отрицательно. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

Во второй декаде у Раков-мужчин ситуация неустойчивая. Для выполнения основной работы, сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит первая половина периода, до 16 мая. Для финансовой деятельности, наоборот, подходит только вторая половина – с 16 мая.

У Раков-женщин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности (кроме 19 мая). Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно до 15 мая, и позитивно после этой даты. Для основной работы прогноз такой же.

В третьей декаде у Раков-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом.

У Раков-женщин наилучшим остаётся прогноз по решению финансовых вопросов. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также основная работа оцениваются преимущественно положительно.

Лев

У Львов-мужчин гороскоп на май не очень подходит для работы. Значительную роль в нём будут играть напряжённые аспекты Юпитера с Нептуном, Солнца с Луной, Меркурием и Венерой, а также Венеры с Ураном и Меркурия с Сатурном. Гармоничные аспекты расположены только в начале и конце месяца, поэтому в мае возможны только короткие, разовые, успешные операции. Нежелательно начинать долговременные крупные проекты. Не рекомендуется брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Для одиночной, самостоятельной работы подходит только конец месяца, промежуток 28 – 31 мая. Период подходит для переосмысления своей деятельности, для планирования и поиска новых путей, но не для серьёзных действий. Можно воспринимать этот месяц как подготовительный для следующего этапа. В начальный период может быть успешной финансовая работа, а в самом конце мая, с 28 числа – самостоятельная активность в работе с партнёрами и выполнении основных профессиональных обязанностей. Желательно избегать конфликтов и потратить некоторые силы на сохранение деловых отношений с коллегами и партнёрами. Нежелательны поездки, командировки.

У Львов-женщин, по гороскопу, во второй декаде месяца ожидается провал в работе с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также при выполнении основных обязанностей. Неблагоприятный период продлится с 11 по 25 мая. На весь этот промежуток рекомендуется коллективная работа, а также, по возможности, отказ от инициативы и ответственности. В промежутки до и после этого периода, наоборот, рекомендуется самостоятельность, инициатива либо лидерство. Финансовая деятельность будет в основном благополучной в течение первых двух декад, а в третьей, по прогнозу, ожидаются трудности. Гармоничные аспекты Солнца с Ураном и Сатурном указывают на благоприятные условия для положительных изменений в жизни, но это, очевидно, относится только к личной жизни, так как гороскоп не подтверждает этого в прогнозах для работы. В профессиональном смысле важней аспекты Юпитера с Ураном и Меркурием, которые будут действовать в первой декаде мая, и будут способствовать прогрессивным изменениям и достижению успеха в работе. Поэтому если у Львов имеются какие-то замыслы на этот месяц, то лучше их осуществить в начале мая.

В первой декаде месяца у Львов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по решению финансовых вопросов: ситуация будет благоприятной до 7 мая. Для сотрудничества с деловыми партнёрами и выполнения основной работы подходит только короткий промежуток 4 – 5 мая.

У Львов-женщин положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности трудности возможны в промежуток 7 – 9 мая.

Во второй декаде у Львов-мужчин нет положительного прогноза. Рекомендуется снизить деловую активность до минимума.

У Львов-женщин благоприятным можно считать только прогноз по финансовой деятельности, хотя и в нём промежуток 18 – 19 мая оценивается негативно. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с деловыми партнёрами полностью отрицательный. Всю ответственную работу рекомендуется передоверить коллегам.

В третью декаду у Львов-мужчин для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами гороскоп даёт отрицательный на период до 28 мая, и положительный с этой даты. Финансовая деятельность оценивается в основном негативно.

У Львов-женщин основная работа и взаимодействие с деловыми партнёрами оцениваются негативно до 26 мая, а потом, до конца месяца – положительно. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в мае сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Юпитером и Венерой, Солнца с Нептуном, Марса с Солнцем, Меркурием и Венерой, а также Меркурия с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Нептуном, Венеры с Марсом, Ураном, Нептуном и Луной, и Солнца с Юпитером. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов, из-за неблагоприятного влияния Венеры и Юпитера, почти на весь месяц негативный. Исключением являются только первые дни, 1 – 4 мая, когда воздействие Юпитера будет положительным. Не рекомендуются командировки, дальние поездки. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей оценивается в основном положительно, хотя в середине месяца ожидаются трудности. Значительных успехов в этой деятельности не предвидится. Месяц не подходит для начала крупных проектов, поскольку основная масса гармоничных аспектов воздействует кратковременно. Девам лучше сосредоточиться на укреплении своего положения и поддержании хороших отношений с партнёрами. Отрицательный прогноз для продвижения в карьере. Нежелательна инициатива и самостоятельная деятельность, за исключением промежутков 1 – 4 и 29 – 30 мая.

У Дев-женщин в профессиональном плане прогноз не очень благоприятный: многочисленные, хотя и краткодействующие, напряжённые аспекты указывают на различные помехи в работе. Поэтому месяц ожидается неспокойным. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя и здесь трудности будут возникать регулярно. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит начало месяца, период с 1 по 6 мая, и промежуток 26 – 27 мая, а остальные дни характеризуются отрицательно. Неподходящее время для командировок, дальних поездок. Для решения финансовых вопросов особенно неблагоприятным будет промежуток 8 – 11 мая: негативные аспекты Венеры, Солнца и Плутона предостерегают от каких-либо финансовых операций в эти дни. Основная деятельность характеризуется тоже в основном негативно, и для работы подходит только промежуток 17 – 25 мая. В первой декаде месяца Девы могут действовать самостоятельно, работать в одиночку, но, в общем и целом, предпочтительна коллективная деятельность. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном будет подталкивать Дев к реализации возникающих идей, однако Девам следует воздержаться от этого. Кроме того, не следует в этом месяце прилагать усилия для продвижения в карьере.

В первую декаду мая у Дев-мужчин благоприятные условия для сотрудничества с местными деловыми партнёрами сохранятся до 8 мая – на остальные дни прогноз отрицательный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность, по гороскопу, будет успешной только в промежуток 1 – 4 мая. Основная работа будет идти с переменным успехом.

У Дев-женщин гороскоп даёт позитивный прогноз по финансовой деятельности на период до 8 мая. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами будет успешным до 6 мая. В основной работе ожидаются трудности.

Во вторую декаду у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партёрами: здесь только на промежуток 13 – 14 мая прогноз отрицательный. Вся остальная деятельность не рекомендуется.

У Дев-женщин тоже положительно оценивается взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В основной работе ожидаются трудности. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими партнёрами характеризуются отрицательно.

В третью декаду у Дев-мужчин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы оценивается лучше: здесь только 24 мая могут возникнуть небольшие проблемы. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему не рекомендуется.

У Дев-женщин в работе с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности возможны положительные результаты в промежуток 26 – 29 мая. Для основной работы и взаимодействия с далёкими партнёрами прогноз большей частью неблагоприятный.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в мае сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Юпитера с Луной, Марса с Солнцем, Луной и Сатурном, Венеры с Луной и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Нептуном, Ураном и Марсом, Венеры с Солнцем, Марсом, Ураном, Нептуном. Наилучший прогноз на месяц относится к выполнению основной работы. Относительно благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: хотя гороскоп указывает на регулярно возникающие трудности, эффективность работы будет постепенно возрастать, так что наилучшие результаты будут достигнуты в третьей декаде мая. Финансовая деятельность оценивается положительно для первой декады, и отрицательно для остальных двух. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, будет успешным только в самом начале месяца, в промежуток 1 – 4 мая, а на весь остальной месяц прогноз отрицательный. Нежелательно обращаться в официальные органы и заниматься юридическими вопросами. Кроме того, этот период не подходит для продвижения в карьере. В течение мая рекомендуется работа в коллективе, так как прогноз по одиночной деятельности преимущественно негативный. У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Здесь только в промежутки 4 – 6 и 28 – 29 мая возникнут некоторые сложности из-за негативного Меркурия: он временно ослабит интеллектуальные способности Весов и, кроме того, может вызвать проблемы в плане коммуникации с коллегами и партнёрами. Не рекомендуется в эти моменты обсуждать важные вопросы и принимать самостоятельные решения. Также нежелательно вступать в споры. В остальное время Весы будут находиться под влиянием гармоничных аспектов Нептуна с Ураном и Меркурием, которые положительно повлияют на творческие и интеллектуальные способности Весов и помогут осуществить прогрессивные начинания: возможно успешное начало перспективного проекта, заключение важного договора. Для основной работы относительно подходящим будет только первая декада месяца, на остальное время прогноз преимущественно негативный. Во взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами ожидается много трудностей, работа будет идти с переменным успехом. Финансовая деятельность оценивается тоже большей частью негативно. В течение месяца предпочтение следует отдать коллективной работе. За исключением сотрудничества с местными партнёрами, проявление инициативы нежелательно.

В первой декаде мая у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. При этом 3 – 4 мая в этой работе возможны осложнения, поэтому не следует в эти дни начинать что-либо новое и приниматься за важную работу. При сотрудничестве с местными партнёрами проблемы возможны 6, 7 и 10 мая. Взаимодействие с далёкими партнёрами до 6 мая нежелательно. Финансовая деятельность оценивается положительно.

У Весов-женщин в работе с местными партнёрами в промежуток 4 – 6 мая ожидаются трудности. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается отрицательно до 4 мая и положительно после этой даты. Основная работа будет идти с переменным успехом. Для финансовой деятельности неблагоприятными будут 1 – 3 и 6 мая.

Во второй декаде у Весов-мужчин наилучший прогноз по-прежнему относится к основной работе. Сотрудничество с местными партнёрами будет в этот период неудачным, финансовая деятельность не рекомендуется. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 16 мая. У Весов-женщин положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Для основной работы благоприятным будет промежуток 15 – 18 мая. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуются.

В третьей декаде у Весов-мужчин положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (за исключением начала декады 21 – 23 мая). Взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно.

У Весов-женщин сохраняется положительный прогноз по взаимодействию с местными партнёрами (за исключением 28 – 29 мая). Сотрудничество с далёкими партнёрами будет в основном успешным, хотя и не без трудностей. Финансовая деятельность нежелательна. В основной работе ожидаются различные сложности.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на май состоит из расположенных вперемешку краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов ближних планет Меркурия, Венеры и Марса, а также Солнца и Луны. Поэтому никаких существенных прорывов в работе не ожидается. Скорпионы будут регулярно натыкаться на мелкие препятствия, которые не так сильно мешают, как раздражают. В целом, опасность в этот период именно в том, что Скорпионы, под влиянием отрицательных эмоций, сорвутся и наломают дров: примут неверное решение или испортят отношения с коллегами, партнёрами или нужными людьми. Им не помешает в этом месяце хладнокровие и некая философская отстранённость от насущных проблем – так как силой и напором тут всё равно ничего не решить. Не рекомендуется сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами: разовая успешная сделка возможна только в промежуток 10 – 12 мая. В работе с финансами необходима будет осторожность: никаких важных решений лучше не принимать. В основной работе особенно опасным будет промежуток 15 – 16 мая, когда негативный Меркурий значительно ослабит умственные способности и спровоцирует напряжённость в отношениях с коллегами. Сотрудничество с местными партнёрами будет идти, в принципе, неплохо, но из-за негативного влияния планет ожидаются срывы в договорённостях, планах, возможны поломки средств связи или транспорта, в общем, ситуация будет неустойчивой.

У Скорпионов-женщин гороскоп тоже не располагает к интенсивной ритмичной деятельности. Многочисленные напряжённые аспекты ближних планет, как и у мужчин, не дадут Скорпионам разогнаться в работе, постоянно подставляя под ноги небольшие препятствия, которые будут вынуждать притормаживать и относиться ко всему вокруг с повышенным вниманием. Середина месяца окажется наиболее подходящей для работы, хотя и здесь без проблем не обойдётся. Месяц не подходит для осуществления длительной работы и начала важных крупных проектов. В первой декаде следует остерегаться обсуждать с коллегами планы и направление работы, а также нежелательно проявлять инициативу: Скорпионы будут находиться под влиянием негативных Урана, Солнца и Меркурия. То есть против них будет всё: и обстоятельства, и коллеги, и даже они сами – действуя самостоятельно, они больше навредят себе, чем помогут делу. В третьей декаде гармоничные аспекты Марса будут побуждать Скорпионов к немедленной полезной активности, но тут нужно быть осторожней, так как напряжённые аспекты Урана и Венеры создадут значительные препятствия для деятельности, предполагающей существенное изменение положения, и если изменения всё-таки произойдут, то, скорей всего, в худшую сторону.

В первую декаду мая у Скорпионов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Правда, ничего существенного ожидать не стоит. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается отрицательно. Финансовая деятельность будет успешной до 7 мая – дальше прогноз отрицательный. У Скорпионов-женщин на период с 5 мая гороскоп даёт благоприятный прогноз по финансовой деятельности. Во всей остальной работе ожидаются сложности и препятствия.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин сохранится относительно благополучное положение для основной работы и сотрудничества с местными партнёрами, но в промежуток 15 – 16 мая лучше не вести никаких дел. В работе с финансами и при сотрудничестве с далёкими партнёрами ожидается много сложностей.

У Скорпионов-женщин для сотрудничества с местными партнёрами не подходит промежуток 16 – 17 мая. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не пригодны дни 15 и 16 мая. Заниматься решением финансовых вопросов не рекомендуется 12 и 18 – 19 мая. В основной работе будет много проблем.

В третьей декаде Скорпионам-мужчинам лучше сосредоточиться на основной работе. Для финансовой деятельности подходит только промежуток 24 – 25 мая. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно.

У Скорпионов-женщин для сотрудничества с деловыми партнёрами подходит промежуток до 26 мая. При выполнении основной работы сложности возникнут в середине декады, 26 – 28 мая. Финансовая деятельность будет идти с переменным успехом.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в мае лучше всего дела будут идти в середине месяца – поскольку именно во второй декаде концентрация гармоничных аспектов окажется максимальной. В третьей декаде, наоборот, преобладать будут напряжённые аспекты. Тем не менее, и этот последний период нельзя однозначно определить как плохой. Основная работа будет успешной как во второй декаде, так и в третьей, за исключением промежутка 22 – 24 мая, когда напряжённые аспекты Солнца и Меркурия будут препятствовать эффективной деятельности. Для сотрудничества с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов подходят вторая декада, и третья – до 28 мая (дальше прогноз негативный). Взаимодействие с местными деловыми партнёрами, будет успешным в течение всего месяца, за исключением промежутка 21 – 25 мая. При этом наиболее удачными будут первые и последние несколько дней месяца. Во второй декаде и в конце мая от Стрельцов потребуется личная инициатива, и работа в одиночку в эти промежутки окажется наиболее успешной. Но и коллективная деятельность, кроме самого начала и конца месяца, будет результативной. Всю ответственную работу лучше ориентировать на вторую декаду. На этот период гороскоп даёт благоприятный прогноз для командировки, дальней поездки, а также продвижения в карьере.

Стрельцам-женщинам гороскоп советует в мае сосредоточиться на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельность – правда, это относится лишь к первой и третьей декаде, а для второй подходит лишь частично: период с 10 по 17 мая для этой работы полностью непригоден. В этот период Стрельцам лучше работать в коллективе, на вторых ролях и не проявляя инициативы. А вот до и после него, по гороскопу, наоборот, предпочтительной будет одиночная работа, личная активность, самостоятельность. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Наилучшее время для него – промежуток с 15 по 25 мая. То же самое относится и к выполнению основных профессиональных обязанностей: очевидно, что оба этих направления окажутся тесно связаны. Месяц не подходит для продвижения в карьере, хотя в середине мая возникнет пере моментов, которые можно понимать как укрепление позиций – возможно, Стрельцы получат некое поощрение или поддержку. Тем не менее, им не следует сосредотачиваться на этом, превращая в самостоятельную цель, так как в этом случае они получат меньше, чем ожидают. Но, при правильном ходе дела, в этом не будет никакой необходимости (скорей всего, Скорпионы об этом даже не вспомнят).

В первой декаде мая наилучший прогноз для Стрельцов-мужчин относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе, при решении финансовых вопросов и взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами будет возникать много сложностей и препятствий.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – но за исключением 9 и 10 мая (для которых прогноз категорически негативный). Для работы с далёкими партнёрами не подходят 1, 2 и 10 мая. Для основной деятельности и взаимодействия с местными партнёрами декада не подходит полностью.

Во второй декаде Стрельцам-мужчинам лучше заниматься основной деятельностью и сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с местными партнёрами тоже благоприятный, но менее результативный.

У Стрельцов-женщин неблагоприятна для работы первая половина периода. В прогнозе по основной работе и сотрудничеству с местными партнёрами негативно оцениваются дни до 15 мая. В прогнозе по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательная характеристика распространяется на период до 17 мая.

В третью декаду у Стрельцов-мужчин в основной работе неблагоприятным будет промежуток 21 – 24 мая. Плохой прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами приходится на 21 – 26 мая. Для финансовой деятельности, наоборот, первая половина – и даже до 28 мая – будет благоприятной, а последние дни месяца для работы не подходят. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут в промежуток 28 – 29 мая.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными партнёрами подходит только первая половина декады, до 16 мая.

Козерог

В мае гороскоп для Козерогов-мужчин в профессиональном плане не очень благоприятный. Из-за напряжённых аспектов Урана с Сатурном и Юпитера с Нептуном, гороскоп даёт отрицательный прогноз по расширению сферы деловых интересов, соответственно, по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также и финансовой деятельности. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, особенно, для первой декады, но в третьей декаде, с 24 мая и до конца месяца, по гороскопу, ситуация станет крайне неблагоприятной. Все ближние планеты будут противодействовать Козерогам, и, кроме того, соединение Сатурна с Меркурием поставит их в условия, требующие повышенной интеллектуальной отдачи, с чем Козероги, видимо, окажутся не в состоянии справиться. Поэтому на этот период не следует ничего планировать, и желательно заранее обезопасить себя от неприятностей. В первой половине месяца Козероги будут находиться под сильным воздействием Меркурия, а также Урана. Это может помочь им совершить рывок в профессиональной деятельности (хотя, по гороскопу, это не скажется на карьере). Возможно открытие новой перспективы, появление значимых для деятельности людей, получение особо важной информации. В общем, в работе следует ориентироваться на первую половину месяца, и остерегаться второй.

У Козерогов-женщин относительно спокойный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность в течение первой и второй декад будет идти неравномерно, а в третьей работа наладится. Поэтому все важные вопросы лучше перенести на конец месяца. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в течение всего периода будет хлопотным, и положение будет неустойчивым. По возможности, от этой деятельности лучше отказаться. Нежелательны командировки. В третьей декаде, с 23 числа, рекомендуется переключиться на одиночную работу. От Козерогов потребуется самостоятельность в решениях и действиях, и это обеспечит им успех (но не поспособствует продвижению в карьере – а может, даже наоборот). Напряжённый аспект Урана с Сатурном указывает, что это должна быть работа, не связанная с существенным изменением в профессиональных делах – при попытке что-либо всерьёз изменить Козероги потерпят неудачу. Действующий в то же время гармоничный аспект Юпитера с Венерой подсказывает, что успешной будет деятельность в финансовой сфере, а также в сфере коммуникаций, то есть Козероги смогут установить новые связи в деловой или неформальной области отношений.

В первой декаде мая наилучший прогноз у Козерогов-мужчин относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам на всю декаду отрицательный.

У Козерогов-женщин лучше всего будет идти основная работа, но здесь негативно оцениваются 1 – 2 и 10 мая. Также благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (тоже кроме 1 – 2 мая). Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими партнёрами в основном отрицательный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин наилучший прогноз остаётся прежним: основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для сотрудничества с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов подходит только промежуток 15 – 17 мая.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз такой же: сотрудничество с местными партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими партнёрами походит только промежуток 14 – 16 мая.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин благоприятным для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами будет только промежуток 21 – 23 мая. На остальные дни прогноз резко отрицательный. Для решения финансовых вопросов пригоден промежуток 28 – 31 мая, а для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами 30 – 31 мая.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к основной работе. Финансовая деятельность, за исключением промежутка 21 – 13 мая, тоже характеризуется как успешная. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются сложности.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне мая главную роль играют напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием, Венерой и Нептуном, Меркурия с Венерой, а также соединение Плутона с Сатурном. По этой причине в профессиональном плане гороскоп почти на весь период неблагоприятный. Только в первой декаде прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе положительный, и в этот период, особенно, 3 – 4 мая, Водолеи могут разово достичь успеха. Перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, по гороскопу, на весь месяц негативные. Водолеям не следует пытаться преодолеть возникшее положение напором: вероятно, профессиональные задачи, которые возникнут перед ними, превосходят их возможности. Этот месяц лучше посвятить поиску решения, приобретению дополнительных знаний, проработке плана действий. При этом не рекомендуется отвлекаться на другую деятельность, если только Водолеи не обладают для неё достаточной компетенцией, так как в противном случае результат будет ещё хуже. Этот трудный период можно только переждать, и чтобы не терять понапрасну время, разумно будет повысить свою квалификацию. В мае не следует рассчитывать на получение какого-либо положительного результата.

У Водолеев-женщин гороскоп в профессиональном плане тоже не очень приятный. Относительно позитивный прогноз он даёт по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – но это только на фоне прогноза по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами: они положительны только на первую декаду месяца. Для финансовой деятельности подходит период 3 – 10 мая, а для работы с далёкими партнёрами 3 – 6 и 9 – 10 мая. Две следующие декады характеризуются полностью негативно. В основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами дела будут идти с переменным успехом, поэтому никаких серьёзных проектов начинать не следует. Этот месяц нужно посвятить сохранению своих позиций и укреплению профессионального положения. Для продвижения вперёд в гороскопе основания не просматриваются. Возможно, что этот период будет временем разочарования и пессимизма у Водолеев. Следует иметь в виду, что это только психологическое состояние, наведённое Нептуном. Одновременно с этим у Водолеев должны усилиться и проявиться творческие способности. Их можно применить с пользой для будущего.

В первую декаду мая у Водолеев-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы. Не рекомендуется начинать длительный проект, но можно успешно решить локальную проблему. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность не рекомендуются.

У Водолеев-женщин в целом положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 7 – 9 мая, а для работы с далёкими партнёрами – 1 и 2 мая.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин вся профессиональная деятельность характеризуется отрицательно. Рекомендуется снизить свою деловую активность до минимума.

У Водолеев-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 17 мая. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются полностью негативно. Все дела следует отложить или передоверить коллегам.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин, опять же, вся деятельность характеризуется отрицательно. Рекомендуется экономить силы и время.

У Водолеев-женщин прогноз по всей деятельности тоже почти полностью отрицательный. Для основной работы благоприятным будет промежуток 24 – 26 мая, возможна разовая успешная сделка. Финансовую деятельность и взаимодействие с деловыми партнёрами лучше отложить на потом.

Рыбы

Гороскоп на май для Рыб-мужчин в профессиональном плане можно считать благоприятным, хотя он сформируется как гармоничными, так и напряжёнными аспектами планет. При этом напряжённые аспекты в гороскопе сосредоточены преимущественно в первой половине месяца, а гармоничные – во второй. По этой причине до 15 мая лучше не начинать никакого серьёзного дела, а ограничиться текущей работой, устраняя недостатки и укрепляя свои позиции. Судя по гороскопу, в мае лучше всего будет идти сотрудничество с местными деловыми партнёрами – правда, здесь можно говорить только о наименьшем количестве проблем, а не о достижении значительных результатов. Насчёт результатов – ни по одному направлению больших успехов гороскоп не обещает. Соединение Нептуна с Солнцем усилит в этом периоде творческие способности Рыб, но, скорей всего, применить их в работе не получится. Но, возможно, Рыбы наткнутся на какую-то ценную идею, и займутся её проработкой. В этот период Рыбам не следует приниматься за её воплощение, а тем более посвящать в это дело посторонних, так как высока вероятность обмана. Если возникнет возможность отправиться в командировку или дальнюю поездку, то лучше перенести её на третью декаду: предыдущие периоды для этого не подходят.

У Рыб-женщин на весь месяц неплохой прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Немного хуже прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей – хотя и его можно оценивать положительно. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будут успешными только в первой половине мая, поэтому все важные вопросы лучше решить до 16 числа. Соединение Нептуна и Солнца поможет Рыбам использовать в работе их творческие способности, но положительное влияние этого аспекта будет продолжаться только до 16 мая, и если Рыбы до этой даты не успеют сделать то, что хотели, то дальше могут даже не пытаться (только до конца мая, а не вообще). В промежуток 19 – 22 мая, под влиянием Меркурия, возникнут особенно благоприятные условия для интеллектуальной деятельности. Тогда же на Рыб благотворно повлияют Венера и Марс. Если в эти дни Рыбы займутся какой-либо деятельностью, то они достигнут заметного успеха. В течение всего месяца Рыбы будут ощущать помощь со стороны Солнца – в виде прилива энергии, – которая ещё и усилится под влиянием Юпитера и Марса. Это, в принципе, хорошо, но Рыбы могут стать излишне оптимистичными и совершить легкомысленный поступок. Лучше держать себя в руках.

В первой декаде мая у Рыб-мужчин нет благоприятного прогноза для деятельности. Рекомендуется ограничиться минимально необходимой активностью.

У Рыб-женщин благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности (кроме 5 – 6 мая). В основной работе ожидаются трудности.

Во второй декаде для Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности подходит только вторая половина декады, с 16 мая. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Рыб-женщин положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами и финансовой деятельности подходит только первая половина декады, до 16 мая.

В третьей декаде у Рыб-мужчин в целом положительным остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и основной работе, но негативно оцениваются последние два дня месяца, 30 и 31 мая. Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходят 22 и 26 – 27 мая.

У Рыб-женщин положительный прогноз по работе с местными партнёрами (за исключением 31 мая). Для основной работы не подходит промежуток 29 – 31 мая. Заниматься финансами в этот период не рекомендуется, как и сотрудничать с далёкими партнёрами (с партнёрами только в промежуток 25 – 27 мая работа будет успешной).

Москва, Денис Вербицкий

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