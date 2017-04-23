При обрушении в шахте «Центральная» на Южном Урале погибли двое рабочих

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух горняков в золотодобывающей шахте Челябинской области.
Как уже сообщал «Новый День», обвал породы в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото ГК» произошел минувшей ночью на глубине 700 метров. 163 рабочих, в момент ЧП находившихся под землей, подняли на поверхность. Еще трое шахтеров остались под завалами.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, в результате происшествия двое горняков получили смертельные травмы. «По спасению еще одного рабочего проводятся неотложные мероприятия», – уточнили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
Челябинск, Юлия Димова
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