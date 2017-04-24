На ММК строят новые газоочистные установки

Публикации за 24.04.17

В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината идет монтаж новых, более эффективных газоочистных установок, которые позволят коренным образом снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32).

Как сообщили в пресс-службе ММК, общая стоимость проекта составит 1,2 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в июле текущего года. Сокращение выбросов пыли должно составить более 1800 тонн в год.

Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов от самого агрегата, а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт. Газоочистка ДСПА-32 состоит из трёх двухмодульных рукавных фильтров новой оригинальной конструкции с двадцатью фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов; пяти дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тыс. м3/час и мощностью двигателя 1 мВт каждый; системы пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт; компрессорной станции для подачи сжатого воздуха с целью регенерации рукавных фильтров; электроподстанции и системы приточно-вытяжной вентиляции. Общий объем очищаемых газов составит 1,32 млн м3/час.

В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла войдут: модуль рукавных фильтров с шестнадцатью фильтровальными секциями аналогичной конструкции; два дымососа ДР-22,4 производительностью 330 тыс. м3/час и мощностью двигателя 1 мВт каждый; компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт. Диаметр подводящего газохода – 25 метров. Объем очищаемых газов составит 214 тыс. м3/час.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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