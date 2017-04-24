В детской поликлинике в центре Челябинска искали бомбу

Публикации за 24.04.17

В Челябинске в детской поликлинике искали бомбу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Челябинску, сегодня в 9 часов 30 минут поступило сообщение о подозрительном предмете в поликлинике №1 на улице Худякова.

Прибывшие на место экстренные службы оцепили здание и прилегающую к нему территорию. В полиции уточнили, что эвакуация посетителей не проводилась.

В ходе осмотра выяснилось, что учинившая переполох игрушечная машинка опасности не представляет. Около 11 часов оцепление сняли. Медучреждение возобновило работу.

Челябинск, Юлия Димова

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