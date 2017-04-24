В Челябинске офисы микрозаймов нелегально выдают кредиты под носом у администрации

Публикации за 24.04.17

В Челябинске офисы микрозаймов работают без документов, лицензий и договоров аренды муниципальных участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе мониторинга работы микрофинансовых учреждений активисты ОНФ выявили грубые нарушения законодательства, ущемляющие права потребителей на предоставление займов.

В кабальные условия попала челябинская пенсионерка, просрочившая оплату кредита в размере 10 тысяч рублей. В настоящий момент коллекторы требуют от клиентки уже 120 тысяч рублей. Добиться реструктуризации долга женщине не удалось. Выдавшая займ организация закрылась, передав документы в несколько других фирм. Отчаявшаяся клиентка обратилась в суд. Согласно общероссийской статистике, предельные значения полной стоимости 30-тысячного кредита, оформленного на месяц, достигают 800%. В результате на ежедневное обслуживание такого займа клиент тратит порядка 600 рублей, если не исполняет взятые на себя обязательства в течение года.

Примечательно, что наибольшее скопление офисов микрозаймов в Челябинске наблюдается на остановках общественного транспорта в районе северо-запада. Причем, 7 ларьков с быстрой выдачей кредитов расположились прямо под боком у администрации Курчатовского района – на остановке «Поликлиника». По данным общественников, данные организации работают без каких-либо документов. На информационных стендах потребителям не разъясняют правила предоставления займов, сотрудники, пользуясь финансовой безграмотностью населения, не обговаривают с клиентами их обязанности и не рассчитывают полную стоимость кредита.

Не могут работники микрофинансовых организаций и подтвердить законность нахождения в данных местах. В ряде случаев договоры аренды истекли еще в прошлом году, а на месте кредитных офисов должны располагаться хлебные ларьки и продуктовые павильоны.

А одно из кредитных учреждений Центробанк РФ и вовсе исключил из реестра микрофинансовых организаций за допущенные нарушения. Не желая расставаться с прибыльным бизнесом, владелец компании зарегистрировал новую фирму. Офис продолжил работать в тех же ларьках, только под другой вывеской и с другими регистрационными данными. При этом на официальном сайте компании нет информации о существующем в Челябинске подразделении.

В ближайшее время результаты выездной проверки с выявленными нарушениями офисов микрозаймовбудут направлены в Центробанк.

Челябинск, Юлия Димова

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