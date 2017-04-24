В челябинский «Горэкоцентр» нагрянули с обысками

Публикации за 24.04.17

В муниципальном предприятии Челябинска изымают документы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», оперативно-следственные мероприятия начались сегодня с утра в офисе «Городского экологического центра».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области цель визита сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в МУП пока не комментируют.

По некоторым данным,обыски связаны с расследованием уголовного дела по факту растраты бюджетных денег, выделенных на рекультивацию городского полигона ТБО. Как отмечают источники, речь идет о сумме в 300 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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