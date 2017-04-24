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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

В трех южноуральских муниципалитетах введен особый противопожарный режим

В трех южноуральских муниципалитетах введен особый противопожарный режим

В Челябинской области за двое суток выгорело более сотни гектаров леса.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, в минувшие выходные шесть возгораний общей площадью 43 гектара зафиксировано на территории Красноармейского лесничества, по четыре пожара площадью 26 га ликвидировано в Чебаркульском и Шершневском лесничествах. По два ЧП на площади более 30 га произошло в Аргаяшском и Октябрьском лесничествах. Также огнеборцы выезжали на тушение пожаров в Брединский, Карталинский и Катав-Ивановский районы.

Всего с начала пожароопасного сезона в Челябинской области зарегистрировано 60 лесных пожаров общей площадью 283,5 гектара. В большинстве случаев пожары возникают из-за возгораний на прилегающих к лесам территориях.

На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в Кунашакском, Красноармейском и Верхнеуральском районах. Все специальные службы приведены в режим повышенной готовности, работают патрульные группы.

О горящих лесах южноуральцев просят сообщать по единому номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), а также в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

Челябинск, Юлия Димова

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