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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

Руководство МУП «Горэкоцентр» заподозрили в мошенничестве на миллион рублей

Руководство МУП «Горэкоцентр» заподозрили в мошенничестве на миллион рублей

ГУ МВД России по Челябинской области официально прокомментировало обыски в «Городском экологическом центре».

Как уже сообщал «Новый День», выемку документов в челябинском МУПе сегодня с утра проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, оперативные мероприятия в офисахи квартирах членов руководства коммунальной организации связаны с расследованием уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».

По версии следствия, в 2016 году неустановленные лица из числа руководителей «Горэкоцентра», завысив реальную стоимость работ, заключали фиктивные договоры с частными фирмами по вывозу твердых бытовых отходов на городскую свалку и уборке мусорных площадок на придомовых участках.В результате действий аферистов со счетов муниципального предприятия пропало более 1 миллиона рублей.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и выплатой миллионного штрафа. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.04.17

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