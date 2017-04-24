Ручной гранатомет поставил на уши поселок под Озерском

Публикации за 24.04.17

Жители южноуральского села нашли гранатомет.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Озерска, на линию ЕДДС по телефону 112 поступил сигнал из поселка Новая Теча. Звонившая сообщила, что обнаружила на улице боевое оружие.

На место происшествия прибыли все экстренные службы. Территорию оцепили. В ходе осмотра установлено, что находка опасности не представляет.

Подозрительным предметом оказался корпус ручного противотанкового гранатомета. Заряда в РПГ взрывотехники не обнаружили. Был дан отбой тревоги.

Как гранатомет оказалсяна сельской дороге неподалеку от крупнейшего предприятия ядерной энергетики – ПО «Маяк» и кто его владелец, в настоящий момент устанавливают полицейские.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.04.17

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