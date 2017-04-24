«Дочь сидела в горящем кресле»: в Челябинске четырехлетний мальчик поджег квартиру, есть пострадавшие

Публикации за 24.04.17

В Челябинске отец с двумя детьми едва не сгорел в квартире.

Как сообщили агентству «Новый День» в противопожарной службе Челябинской области, сообщение о возгорании в Металлургическом районе поступило сегодня в 8 часов 45 минут. Горела квартира на 5 этаже. Прибывшие на место огнеборцы при помощи автолестницы эвакуировали с балкона многоэтажки мужчину, после чего приступили к тушению пожара.

В 8 часов 51 минуту возгорание ликвидировали.

По словам хозяина квартиры, в момент ЧП он мылся в ванной, а его четырехлетний сын и двухлетняя дочь играли в комнате.

Услышав крик и почувствовав запах гари, мужчина выбежал к детям и увидел, что девочка сидит в горящем кресле. Мужчина схватил малышей и выбежал из квартиры.

Детей горожанин передал соседке, а сам вернулся домой, чтобы сбить пламя. К этому времени огонь уже перекинулся на другие вещи и мебель – площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Не сумев потушить пожар собственными силами, мужчина вышел на балкон и стал ждать пожарных.

В результате происшествия отца семейства и его дочь были доставлены в ожоговое отделение городской больницы. Мальчик не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что пожар произошел по вине малышей, однако каким образом они подожгли мебель, пока неизвестно.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.04.17

«Это стыдно и уже не смешно!» В южноуральском муниципалитете третью неделю не могут наладить водоснабжение. / Ручной гранатомет поставил на уши поселок под Озерском. / Руководство МУП «Горэкоцентр» заподозрили в мошенничестве на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»