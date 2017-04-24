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Челябинск

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Публикации за 24.04.17

Магнитогорцы, убившие коммерсантку из Вьетнама, получили 34 года на двоих

Магнитогорцы, убившие коммерсантку из Вьетнама, получили 34 года на двоих

Жителям Челябинской области вынесли приговор за убийство иностранки.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло в марте 2016 года. Двое приятелей ради наживы решили убить и ограбить знакомую жительницу Вьетнама, занимавшуюся обменом валюты.

Под предлогом обмена денег мужчины заманили женщину в автомобиль. Там злоумышленники надели на пассажирку пакет и стали вдвоем душить ее ремнем безопасности.

Убедившись, что женщина мертва, разбойники перевезли труп на свалку и сожгли.

Соучастники похитили у иностранки 28 тысяч долларов, 2 мобильных телефона и вид на жительство. Затем обменяли валюту на рубли, получив 1,8 миллиона рублей. Этими деньгами мужчины погасили кредиты в банках, рассчитались по личным долгам и купили ВАЗ-2110.

Впоследствии магнитогорцев задержали, обвинив сразу по двум статьям – убийство, совершенное по предварительному сговору из корыстных целей, а также разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, в судебном заседании один из обвиняемых признался как в убийстве, так и в разбое, второй заявил, что договаривался лишь ограбить жертву.

При назначении наказания суд учел наличие на иждивении у мужчин большого количества детей: у одного их трое, у другого – четверо.

Каждый из убийц жительницы Вьетнама приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и штрафы в размере 150 тысяч рублей на каждого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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