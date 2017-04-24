Магнитогорцы, убившие коммерсантку из Вьетнама, получили 34 года на двоих

Публикации за 24.04.17

Жителям Челябинской области вынесли приговор за убийство иностранки.

Как уже сообщал «Новый День», зверское преступление произошло в марте 2016 года. Двое приятелей ради наживы решили убить и ограбить знакомую жительницу Вьетнама, занимавшуюся обменом валюты.

Под предлогом обмена денег мужчины заманили женщину в автомобиль. Там злоумышленники надели на пассажирку пакет и стали вдвоем душить ее ремнем безопасности.

Убедившись, что женщина мертва, разбойники перевезли труп на свалку и сожгли.

Соучастники похитили у иностранки 28 тысяч долларов, 2 мобильных телефона и вид на жительство. Затем обменяли валюту на рубли, получив 1,8 миллиона рублей. Этими деньгами мужчины погасили кредиты в банках, рассчитались по личным долгам и купили ВАЗ-2110.

Впоследствии магнитогорцев задержали, обвинив сразу по двум статьям – убийство, совершенное по предварительному сговору из корыстных целей, а также разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили агентству РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, в судебном заседании один из обвиняемых признался как в убийстве, так и в разбое, второй заявил, что договаривался лишь ограбить жертву.

При назначении наказания суд учел наличие на иждивении у мужчин большого количества детей: у одного их трое, у другого – четверо.

Каждый из убийц жительницы Вьетнама приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и штрафы в размере 150 тысяч рублей на каждого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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