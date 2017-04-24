Челябинка довела педиатра до сердечного приступа

Публикации за 24.04.17

В Челябинске врач угодила в реанимацию после выезда к больному ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу в Ленинском районе. Местная жительница вызвала для дочери педиатра областной клинической больницы №2. Осмотрев ребенка, доктор выписала лекарства, однако женщина осталась недовольна оказанной медицинской помощью.

Агрессивная хозяйка стала оскорблять врача и заперла ее у себя в квартире. Педиатр позвонила диспетчеру и рассказала о произошедшем, после чего горожанка сорвала с пленницы халат и, надев его ей на голову, выставила за дверь.

Вернувшись на рабочее место, врач почувствовала себя плохо. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение с диагнозом «гипертонический криз». Коллеги педиатра заявили о случившемся в полицию.

По итогам проверки в отношении челябинки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ – «Незаконное лишение свободы».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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