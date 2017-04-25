В южноуральском селе найден мертвым 15-летний школьник

Публикации за 25.04.17

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело девятиклассника обнаружено накануне утром в сарае частного дома в поселке Путь Октября Кизильского района. Следов насильственной смерти на теле школьника не зафиксировано.

По предварительным данным, незадолго до случившегося 15-летний мальчик написал родителям записку, в которой просил прощения за свой поступок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Юлия Димова

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