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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

В южноуральском селе найден мертвым 15-летний школьник

В южноуральском селе найден мертвым 15-летний школьник

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело девятиклассника обнаружено накануне утром в сарае частного дома в поселке Путь Октября Кизильского района. Следов насильственной смерти на теле школьника не зафиксировано.

По предварительным данным, незадолго до случившегося 15-летний мальчик написал родителям записку, в которой просил прощения за свой поступок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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