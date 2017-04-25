В Челябинске вылетевшая на тротуар иномарка сбила девочку-подростка, еще один школьник пострадал на «зебре»

Публикации за 25.04.17

В Челябинске двое школьников получили травмы по вине автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, первая дорожная авария произошла накануне около 18 часов напротив дома №60 по улице Чайковского. 25-летняя автоледи за рулем Mitsubishi, разворачиваясь на перекрестке, не уступила дорогу ехавшему по встречной полосе автомобилю Hyundai. От удара первую машину отбросило на тротуар, где в этот момент стояла 16-летняя девушка. Пешехода с многочисленными травмами доставили в больницу.

Второе дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка произошло накануне в 18 часов 30 минут на улице Академика Сахарова. 7-летний челябинец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель УАЗа. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по фактам ДТП проводятся административные расследования.

Челябинск, Юлия Димова

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