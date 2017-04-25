Коркинские «коммунальщики» увели у старушки четверть миллиона

Публикации за 25.04.17

В Коркино разыскивают мошенниц, обчистивших старушку.

Как передает РИА «Новый День», вечером 24 апреля в дежурную часть полиции обратилась пожилая женщина.

Заявительница сообщила, что несколько дней назад к ней приходил некий мужчина, представившийся работником управляющей компании. Молодой человек проверил вентиляцию в квартире, переписал данные хозяйки и ушел.

Спустя некоторое время»коммунальщики» по телефону сообщили горожанке о неисправности вентиляционного оборудования и назначили повторный осмотр. На этот раз устранять неполадки к пенсионерке пришли две неизвестные женщины, одна из которых оказалась беременной, пишет «Горняцкая правда». Ремонтница в положении попросила хозяйку подстраховать ее, пока она осматривает вентиляцию. В это время ее подруга отыскала в тайнике более 250 тысяч рублей, спрятала деньги, после чего женщины скрылись.

По факту кражи в районном отделе полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски преступниц.

Приметы мошенниц:

Беременной женщине около 30 лет, славянской внешности, рост 150-155 сантиметров, плотного телосложения, лицо круглое, на глаза натянута шапка. Также была одета в темную спецодежду, черные туфли, перчатки.

Второй женщине примерно 25-28 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные. Была одета в черную вязаную кофту, спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщать в дежурную часть отдела МВД Коркинского района либо по номеру «02».

Челябинск, Юлия Димова

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