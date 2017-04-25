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Публикации за 25.04.17

Житель Магнитогорска, сбегая от врачей, утонул в реке

Житель Магнитогорска, сбегая от врачей, утонул в реке

В Магнитогорске проводится проверка по факту гибели пациента областной психоневрологической больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне днем в медучреждение после неудачной попытки суицида доставили местного жителя.

Пока медики оформляли вновь поступившего пациента,он выбил оконное стекло в помещении на первом этаже и удрал от врачей.

По данным очевидцев, добежав до реки Урал с осколком стекла в руке, мужчина бросился в воду.

Пострадавшего вытащили на берег случайные прохожие, однако спасти его не удалось. Вызванная очевидцами скорая и вовсе не смогла подъехать к реке со стороны Казачьей переправы, пишет Верстов.Инфо. В итоге врачи добирались до пациента пешком, а прибыв на место, лишь констатировали его смерть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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