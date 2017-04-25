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Челябинск

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Публикации за 25.04.17

Связисты привели автотрассы в полную мобильную готовность

Связисты привели автотрассы в полную мобильную готовность

«МегаФон» оградит водителей от «ям» связи на дорогах России и Южного Урала.

Техническая служба «МегаФона» проверила готовность главных дорог к туристическому сезону, чтобы абоненты могли дозвониться до близких на популярных транспортных маршрутах.

Путешественников с зеленой сим-картой ждет надежный сигнал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий магистрального значенияв России. Это лучший процент покрытия среди других операторов, по данным Роскомнадзора за 1 квартал этого года.

Ковровое покрытие обеспечено на 13 трассах, среди них М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-36 от Челябинска до границы с Казахстаном и другие. На девяти дорогах федерального значения связаться с родными можно более чем на 97% территории, включая М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

«Для спокойствия многим людям просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, поэтому «мишенью» связистов становятся не только населенные пункты, но и трассы. В этом году мобильный попутчик будет ловить сигнал на еще большей части дорог», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

В поездках по Южному Уралу стабильный сигнал ждет автомобилистов на всей протяженности оживленных дорог из Челябинска в Екатеринбург, Курган и Троицк. В пути, помимо звонков близким, абоненты смогут воспользоваться и быстрым интернетом на подавляющей территории транспортных артерий.

Технической службе оператора также удалось обеспечить уровненный прием голосовой сети на 95% трасс из столицы региона в Уфу и Магнитогорск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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