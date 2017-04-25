Окраины Магнитогорска оккупируют верблюды

Публикации за 25.04.17

На окраине Магнитогорска местные жители неожиданно для самих себя обнаружили довольно нетипичных для этих широт животных – недалеко от дороги свободно гуляли верблюды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение вызвало активные обсуждения в сетях.

Кто-то из горожан заявил, что не особо удивлен таким поворотом событий, отметив, что климат в регионе меняется, поэтому не исключено, что в скором времени здесь появятся и более экзотические животные. Звучали и предположения, что верблюдов забыл уехавший цирк. Другие участники дискуссии напомнили, что верблюд изображен на гербе региона, так животные здесь – как дома. Нашлись и те, кто сказал, что нередко наблюдает верблюдов на дороге за элеватором в направлении поселка ЖОС.

Горожане публикуют в соцсетях фотофакты своих встреч с верблюдами в разное время в разных местах города.

Напомним, что не так давно на окраине Магнитогорска паслись слоны.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 25.04.17

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