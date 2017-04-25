В Челябинске закрыли движение по Краснознаменной

В Челябинске почти на месяц перекрыли движение по улице Краснознаменной. Причина – строительство газопровода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение транспорта остановлено с 24 апреля по 19 мая на перекрестке Краснознаменной и Партизанской.
Водителей просят заблаговременно принимать во внимание изменения при планировании поездок и маршрутов.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 25.04.17
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