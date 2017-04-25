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Публикации за 25.04.17

Жители Магнитогорска отказываются ремонтировать Ленина

Жители Магнитогорска отказываются ремонтировать Ленина

Жители Магнитогорска возмущены решением местных властей выделить 1 миллион рублей на ремонт памятника Ленину. Горожане считают, что во время кризиса такие траты ничем не оправданы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статуя Владимира Ленина в пальто и с традиционной кепкой в руке изготовлена из кованного алюминия. Временем она почти не тронута, а вот ее мраморный постамент за пять десятков лет заметно состарился – на плитках проступают глубокие трещины, края ступеней постамента давно осыпались. В некоторых местах мраморные плиты густо окрашены белой краской, вероятнее всего, коммунальщикам не удалось оттереть нецензурные надписи.

Сам памятник, о котором идет речь, находится на проспекте Металлургов возле здания МТУ. Он был открыт 1967 году и с того времени ни разу не ремонтировался капитально.

Кто-то из чиновников неожиданно поднял тревогу: дескать, в этом году исполняется 100-лет Октябрьской революции, а памятник вождю находится в плачевном состоянии. Для ремонта и реставрации монумента было решено заложить в бюджет города чуть более 1 миллиона рублей. Местные депутаты выступили в поддержку этой идеи и даже собираются проголосовать за нее на ближайшем заседании.

Однако горожане неоднозначно отнеслись к подобной инициативе. В сети сразу же разгорелись оживленные споры относительно состояния изваяния вождю мирового пролетариата. Жители Магнитогорска разделились на два лагеря: кто-то считает, что памятник подождет, потому что существуют более важные проблемы, есть и такие, кто считает решение городских властей оправданным, отмечает «Комсомольская правда».

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 25.04.17

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