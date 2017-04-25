В центре Челябинска перевернулась автовышка с мойщицами окон

Публикации за 25.04.17

В Челябинске на тротуаре опрокинулась автовышка, пострадали две женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Водитель установил автоподъемник возле одного из магазинов, после чего на несколько метров поднял стрелу с двумя мойщицами окон в люльке.

Неожиданно спецтехника потеряла равновесие: задняя часть машины оторвалась от земли, а кабина рухнула на асфальт.

В результате происшествия одну из сотрудниц клининговой компании с тяжелыми травмами госпитализировали. Вторая пассажирка автокрана отделалась ушибами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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