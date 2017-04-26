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Челябинск

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Публикации за 26.04.17

В Челябинске мотоциклист врезался в иномарку, есть жертвы

В Челябинске мотоциклист врезался в иномарку, есть жертвы

В Челябинске гоночный мотоцикл столкнулся с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла накануне около 23 часов в районе доме №89 по улице Братьев Кашириных.

По данным очевидцев, водитель Toyota, поворачивая во двор через разрыв в сплошной полосе, не заметил мчащийся по «встречке» мотоцикл Suzuki. От удара иномарку развернуло, а байк буквально впечатало в кузов машины.

В результате происшествия31-летнего мотоциклиста в состоянии комы, с переломами костей таза, предплечий госпитализировали. Спустя несколько часов парень скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.04.17

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