Глава Озерска подал в отставку

Публикации за 26.04.17

Глава ЗАТО Озерск Олег Костиков покидает свой пост.

Как сообщил РИА «Новый День» советник главы округа Сергей Зюсь, вопрос о сложении полномочий градоначальникарассматривался на прошедшемсегодня заседании местного парламента.

Свое решение Костиков обозначил необходимостью перехода к одноглавой системе управления городом.

Напомним, в декабре 2016 года вустав Озерска внесли поправки согласно федеральному закону «О ЗАТО», исключивинститут сити-менеджеров. Согласно новой редакции документа, «запретку» должен возглавлять мэр, выбираемый депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии. Изначально планировалось перейти к одноглавой системе в 2020 году, однако изменения в устав вступят уже завтра, 27 апреля, с момента прекращения полномочий действующего главы.

Также сегодня депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на должность нового главыОзерска.Сам Костиков в отборе участвовать не намерен, однако на время конкурсных процедур будет исполнять обязанности главы Озерска. Не исключено, чтоосвободившееся кресло руководителя ЗАТО по решению депутатского корпуса займет действующий сити-менеджер Евгений Щербаков.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.04.17

Сотрудница муниципального учреждения Златоуста ответит за гибель горожанки. / В Челябинске мотоциклист врезался в иномарку, есть жертвы. / Директор NASA: инопланетяне захватят Землю в любой момент. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»