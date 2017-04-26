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Публикации за 26.04.17

В Челябинске к ТРК «Родник» подступает огонь

В Челябинске к ТРК «Родник» подступает огонь

В Челябинске разгорелся пожар возле торгово-развлекательного центра «Родник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе пересечения Университетской Набережной и улицы Молодогвардейцев вспыхнула сухая трава. На данный момент на месте пожара работают спасатели, сюда же подогнали автоцистерну с водой. Рядом с этим местом проводился контролируемый пал порубочных остатков, не исключено, что пламя могло перекинуться оттуда. Впрочем, это лишь одна из возможных версий, а точные причины возгорания будут установлены позже. Об этом изданию рассказали в МЧС.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, также до сих пор не сообщается о площади, охваченной пламенем, отмечает ОТВ.

Челябинск, Олег Кирьянов

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