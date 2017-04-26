В Челябинске учеников школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Публикации за 26.04.17

В челябинской школе из-за угрозы взрыва отменили занятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о минировании филиала школы №70 в Металлургическом районе сообщили в соцсетях очевидцы. «На Богдана Хмельницкого 24 заложена бомба. Все эвакуированы. Приехала полиция, скорая и пожарная машина», – написала участница группы «Подслушано ЧМЗ». Учащихся отпустили с уроков, оцепленное здание проверяют кинологи с собаками.

В ходе осмотра взрывных устройств в кабинетах образовательного учреждения не обнаружено. Менее часа назад был дан отбой тревоги.

В настоящий момент устанавливается личность лжетеррориста, проводятся следственные действия.

Напомним, санкция статьи за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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