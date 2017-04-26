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Челябинск

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Публикации за 26.04.17

Разборками педагога с второклассником в челябинской школе заинтересовался Следственный комитет

Разборками педагога с второклассником в челябинской школе заинтересовался Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку по факту конфликта между учеником второго класса и педагогом, в результате которого школьник получил телесные повреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, инцидент произошел 24 апреля: с заявлением в полицию обратилась мать учащегося школы №22 в Курчатовском районе. По словам женщины, ее сын поссорился с учителем, и из-за действий педагога второклассник упал и сильно ударился головой.

Представители следственного ведомства планируют затребовать из полиции материалы дела и провести собственное расследование. В ведомстве также обещают принять окончательное процессуальное решение сразу по результатам этой проверки.

Челябинск, Олег Кирьянов

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