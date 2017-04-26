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Публикации за 26.04.17

Клещи атакуют: на Южном Урале паразиты покусали уже 150 человек

Клещи атакуют: на Южном Урале паразиты покусали уже 150 человек

В Челябинской области растет число пострадавших от укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 21 апреля за медицинской помощью обратились 150 жертв кровососущих, в том числе 58 детей.

Напомним, в текущем году клещи проснулись чуть позже обычного. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано более 750 случаев укуса, треть пострадавших – дети. Не удалось избежать и летальных исходов заражения клещевыми инфекциями.

В 2016 году от клещевого энцефалита в Челябинской области скончались трое взрослых, никто из заболевших не был привит.

В текущем сезоне клещевые атаки уже зафиксированы в 29 муниципалитетах Южного Урала. Пока не сталкивались с переносчиками опасных инфекций лишь жители Миасса, Карабаша, Каслей, Ашинского, Катав-Ивановского, Брединского, а также Варненского, Саткинского и Уйского районов.

Специалисты отмечают, чтобы не допустить присасывания паразита, при посещении садовых участков, парков, лесов, кладбищ необходимо использовать максимально закрывающую тело одежду, а также репелленты. Кроме того, не стоит забывать об осмотрах себя, близких и домашних животных на наличие клещей. В случае укуса насекомого следует немедленно обратиться в больницу и сдать паразита на анализ для проверки инфекций.

Челябинск, Юлия Димова

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