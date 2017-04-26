В Златоусте подросток зарезала подругу, не поделив с ней одежду

Публикации за 26.04.17

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, преступление произошло в ночь на 25 апреля в квартире одного из домов квартала Матросова.

Подвыпившая 17-летняя студентка колледжа повздорила с 23-летней подругой. По предварительным данным, девушки не поделили одежду, которую одна из них одолжила на время у другой.

В ходе конфликта подросток схватила нож и ударила им обидчицу в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Впоследствии нападавшую задержали и поместили в ИВС.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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