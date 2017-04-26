NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Не их день: в Челябинске на ходу загорелась маршрутка, другая ударила Mersedes, третья потеряла колесо

Не их день: в Челябинске на ходу загорелась маршрутка, другая ударила Mersedes, третья потеряла колесо

В Челябинске за день произошло сразу три ЧП с маршрутными такси.

Как сообщилиРИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании пассажирского микроавтобуса на улице Сталеваров поступило сегодня в полдень. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях снимки загоревшего на ходу Ford Transit 19-ого маршрута. Судя по фотографиям, сначала задымился капот, после чего пламя перекинулось на кабину с сидящим внутри водителем.

По предварительным данным, в момент пожара людей в салоне микроавтобуса не оказалось, водитель следовал не по маршруту.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня днем на проспекте Ленина, недалеко от перекрестка с улицей Артиллерийской. У микроавтобуса 112-ого маршрута, ехавшего в сторону ЧТЗ, на ходу отвалилось колесо. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем, как отмечают очевидцы, неисправная маршрутка, вставшая в крайнем правом ряду, спровоцировала серьезную пробку.

Движение на данном участке осложнилось еще одной аварией. Автобус ПАЗ 85-ого маршрута по касательной задел легковой Mersedes, двигавшийся в среднем ряду.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По фактам аварий и пожара в маршрутке проводятся расследования.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.04.17

«Я общаюсь с ГЛОНАССом!»: в Челябинске подросток устроил разборки с водителем трамвая. / Житель Челябинска развращал школьника через Интернет. / УФАС: контракт на реконструкцию стадиона в Златоусте ценой свыше 40 миллионов рублей заключили без конкурса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter