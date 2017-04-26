Не их день: в Челябинске на ходу загорелась маршрутка, другая ударила Mersedes, третья потеряла колесо

Публикации за 26.04.17

В Челябинске за день произошло сразу три ЧП с маршрутными такси.

Как сообщилиРИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании пассажирского микроавтобуса на улице Сталеваров поступило сегодня в полдень. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях снимки загоревшего на ходу Ford Transit 19-ого маршрута. Судя по фотографиям, сначала задымился капот, после чего пламя перекинулось на кабину с сидящим внутри водителем.

По предварительным данным, в момент пожара людей в салоне микроавтобуса не оказалось, водитель следовал не по маршруту.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня днем на проспекте Ленина, недалеко от перекрестка с улицей Артиллерийской. У микроавтобуса 112-ого маршрута, ехавшего в сторону ЧТЗ, на ходу отвалилось колесо. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем, как отмечают очевидцы, неисправная маршрутка, вставшая в крайнем правом ряду, спровоцировала серьезную пробку.

Движение на данном участке осложнилось еще одной аварией. Автобус ПАЗ 85-ого маршрута по касательной задел легковой Mersedes, двигавшийся в среднем ряду.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По фактам аварий и пожара в маршрутке проводятся расследования.

Челябинск, Юлия Димова

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