Самые крутые слухи недели: мишки напикадилли

Публикации за 26.04.17

Из очередной серии спецпроекта «Самые крутые недели» вы узнаете с кем Юревич встречался в Лондоне и что из этого получилось, кто и зачем объявил в розыск олигарха Струкова и кто уже не рад своему знакомству с разыскиваемым, а также кто и почему решил сделать из г-на избушку.

Три медведя в одной берлоге

Говорят, на днях в Лондоне с Ходорковским и Прохоровым встретился Юревич. На предмет координации планов по своим дальнейшим действиям в России. Если верить вполне трезвым источникам, Ходорковскому не очень понравился Юревич, с которым он знаком уже лет 17, но поскольку тех, кто набивается в сторонники (да еще с тугой мошной) у опального олигарха немного, он, образно говоря, принял Юревича в свою «банду».

Но если Михаил Валерьевич пообещал Михаилу Борисовичу всяческую (как сплетничают) финансовую и организационную (по возможности) помощь на выборах ( в 2018-м) в президенты кандидату Навальному, то Михаил Дмитриевич пока занял нейтральную позицию: мол, ничего против Навального не имею, но и за – ничего…

А вот приглашение Юревича встретиться в Эмиратах, поговорить на досуге о различных совместных бизнес-проектах в Европе и Латинской Америке, Прохоров принял с воодушевлением: мол, надоело, сидеть на бабках, хочется их вложить в какой-нибудь офигительный проект а ля Говард Хьюз. Ходорковский же – напротив – предложение отклонил, призвав остальных Мишек не распыляться, а сосредоточить все ресурсы (главным образом связи и финансы) на политике: мол, на кону участие в будущем 1/6 планеты, а вы тут маниловщиной увлеклись…

Нормально, Константин!

Журналисты региональных уральских и всех федеральных СМИ могут быть спокойны: не только они не могут дозвонится в последние сутки в пластовскую «золотую» компанию олигарха Струкова – кремлевские чиновники разводят руками: и Струков, и его топ- менеджеры, и юристы, и даже секретутки не доступны.

Меж тем, в Кремле зреет недовольство вышеназванным олигархом: накануне президентских выборов проблемы на его предприятиях обостряют социальную обстановку. И не только на Южном Урале. Хотя, как говорят кремлевские звездочки, и сложностей с Коркинским разрезом – за глаза. Мол, уже есть за что призвать к ответу недобросовестного собственника. Что, собственно, по слухам, в ближайшее время и произойдет.

Знал бы, – соломки подстелил…

Меж тем, говорят, очередная авария на предприятии Струкова может стоить головы спикеру челябинского ЗакСа ВВМякушу. Мол, именно он был локомотивом, что пытался протащить Струкова в Госдуму. Теперь володинские клевреты ему пеняют: вы представляете, какой резонанс бы вызвала авария да еще на фоне опубликованных доходов этого вашего шахтного короля?!

Мякуш в ответ лишь тяжело вздыхает, пытаясь выкрутиться из ситуации по методе: «повинную голову и меч не сечет».

Домик из какашек?

И другого местного олигарха – Аристова, федералы (через доверенных человечков Христенко) призвали не борзеть накануне главных выборов страны: мол, разберитесь с вашим свиным навозом, коим вы травите несчастный Красногорск, а не сегодня – завтра отравите и весь регион. Аристов придумал довольно грамотный ход: производить из свиных какашек кирпичики для своей строительной компании. Сейчас его команда занимается просчитыванием вариантов – как запустить подобный проект побыстрее и подешевле.

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