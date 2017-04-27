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Челябинск

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Публикации за 27.04.17

В Челябинске охранники больницы избили сотрудника скорой

В Челябинске охранники больницы избили сотрудника скорой

В Челябинске проводится проверка по факту нападения на фельдшера скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Челябинску, инцидент произошел накануне в областной клинической больнице №3. Мужчина работает фельдшером скрой помощи и подрабатывает в «Службе перевозки пациентов». Он зашел в приемный покой больницы, чтобы расклеить объявление об оказываемых компанией платных услугах. Охранникам медучреждения это не понравилось, между мужчинами разгорелся конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.

В результате медика с сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами доставили в больницу. Пострадавший написал заявление в полицию. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Руководство больницы проводит собственную проверку.

Уже известно, что расклейка объявлений ранее было согласована с администрацией лечебного учреждения, а сотрудник «Службы перевозки пациентов» выполнял прямое поручение начальства. Более того, коммерческие службы перевозки пациентов всегда активно сотрудничали с ОКБ №3, и никаких конфликтов до сих пор не возникало.

Челябинск, Юлия Димова

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