Не распыляясь: бизнес Урала теперь фильтрует SMS-сообщения

Публикации за 27.04.17

«МегаФон» предложил уральским бизнесменам тонкую настройку адресной SMS-рассылки.

Российский бизнес до конца года намерен увеличить расходы на рекламу и продвижение. Согласно опросам Adindex, каждая вторая компания-респондент планирует расширить эту статью бюджета на 50%. Бизнес-сообщество Урала все чаще предпочитает сообщать об акциях и новых услугах через SMS и MMS. По данным аналитиков «МегаФона», с начала года число компаний, пожелавших провести рекламную рассылку по клиентам, выросло в 1,5 раза.

Причина повышенного внимания к SMS – новая возможность сегментировать получателей с учетом их пола, возраста или местоположения в рамках сервиса «МегаФон.Таргет».

В общероссийских масштабах отправить сообщение конкретной аудитории пожелали уже более 2,5 тысяч корпоративных клиентов «МегаФона». В Челябинской области сервис стал особенно популярен в сфере обслуживания: среди автосервисов, салонов красоты и фитнес-центров. В Курганской области турагентства, стоматологические клиники и предприятия общепита теперь сегментируют получателей, прежде чем запускать рассылку. Такой подход снижает объем спама и повышает эффективность продвижения.

«Малый или средний бизнес может самостоятельно запустить рекламную кампанию с любым бюджетом и количеством сообщений. Важно, что SMS получат только те абоненты, для кого эта информация актуальна, а такие сообщения всегда воспринимаются положительно. Создать рассылку можно в пару кликов, а на одобрение ее оператором требуется от часа до одних суток, что в разы быстрее, чем в других решениях», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

В нашем регионе самые популярные настройки таргета в уже проведенных кампаниях – местоположение и возраст получателя, помимо этих параметров существуют и другие: пол, операционная система телефона, расходы на связь и т.д.

Более подробно узнать о «МегаФон.Таргет» можно на сайте. Оценить эффективность рекламной кампании можно сразу в интерфейсе, где представлена аналитика. В настоящее время такой сервис не имеет аналогов на рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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