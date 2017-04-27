«Вы что телек не смотрите?» В Челябинске на охраняемой стоянке за ночь вскрыли несколько машин

Публикации за 27.04.17

В Челябинске на платной стоянке под боком у сторожа обчистили четыре автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о дерзком преступлении на охраняемой стоянке возле дома №63 по улице Набережной появилось в соцсетях.

По данным местных жителей, неизвестные орудовали ночью: подкрались к машинам, разбили стекла, и, вытащив ценные вещи, скрылись. Примечательно, что ни шум, ни присутствие посторонних людей на стоянке не встревожило охранника. Данный факт вызвал бурное негодование автомобилистов.

«Только и писали, что ставьте на стоянки машины – никто их там не тронет.А вот и пожалуйста, до стоянок добрались», – возмутилась одна из горожанок. «Стоянщики не несут ответственности. Лишь место предоставляют», – ответили ей. «Да стоянка нормальная, просто новый сторож напился и спал», – рассказала еще одна автоледи. «На радостях, наверное», – предположила другая. «Немудрено, если рядом притон открыли», – ответила ей собеседница.

«Он не просто напился. Он жрал там всегда. А сейчас его нигде нет и спросить не с кого», – рассказала владелица ограбленного авто. «Зато не угнали», – пошутил еще один автомобилист. «Напишите заявление в полицию. Те проведут мероприятия и найдут негодяев. Вы что телек не смотрите? Опросят соседей», – с сарказмом заметил другой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Челябинску, заявлений об автокражах на данной стоянке к ним не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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