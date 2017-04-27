Миасская больница выставила пациенту счет за военно-врачебную комиссию

Публикации за 27.04.17

Суд признал незаконным отказ миасских врачей от проведения бесплатного медицинского обследования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского горсуда, в январе 2017 года местный житель прибыл в военкомат, чтобы пройти медицинскую комиссию для поступления в военное училище. Там юноше выписали направление на диагностическое обследование в городской больнице №3.

Пройдя медосмотр, молодой человек попытался получить результаты, однако врач-терапевт, а затем и заместитель главного врача отказались бесплатно выдавать пациенту справку.

Горожанин обратился с иском в суд, требуя от врачей заключение о пройденном обследовании, а также выплаты морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Суд обязал городскую больницу бесплатно выдать пациенту справку, оплатить штраф в размере 1 тысячи рублей и 2 тысячи рублей компенсации, а также судебные расходы.

Челябинск, Юлия Димова

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