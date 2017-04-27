На южноуральской трассе у грузовика на ходу оторвалась кабина

Публикации за 27.04.17

Сегодня утром на одном из участков трассы в Кунашакском районе Челябинской области произошло ЧП. У большегрузного автомобиля КамАЗ, следовавшего из Екатеринубрга в Челябинск, на полном ходу оторвало кабину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент имел место примерно в пятидесяти километрах от города. По данным полиции, происшествие с грузовым автомобилем, который перевозил лесоматериалы, случилось около половины пятого утра по местному времени. На ходу у большегруза разорвало колесо, автомобиль начало тянуть в сторону, поэтому водитель принял решение экстренно тормозить. В этот момент груз сорвался с креплений и сместился в сторону кабины, снеся ее практически полностью. Водитель грузовика в этом происшествии отделался лишь легким испугом.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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