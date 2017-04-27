Суд оставил на свободе многодетную мать, зарезавшую сожителя

Публикации за 27.04.17

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летней жительницы Челябинской области. Беременной многодетной матери, обвиняемой в убийстве своего сожителя, удалось остаться на свободе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в декабре минувшего года на территории одного из поселков Октябрьского района. В тот день женщина находилась дома со своим сожителем – пара употребляла спиртное. Женщина уже ждала очередного ребенка.

В какой-то момент застольный разговор перерос в ссору и закончился серьезным конфликтом, что для этой «семьи» было в порядке вещей. Пытаясь как-то закончить спор и надеясь, что сожитель успокоится, беременная хозяйка вышла в другую комнату. Однако разъяренный мужчина схватился за нож и кинулся за ней. Дебошир размахивал оружием и угрожал сожительнице расправой.

В условиях накаленной обстановки женщина приняла эти угрозы всерьез, она сумела выхватить из рук нападавшего нож и нанести удар. Мужчина получил ранение в область шеи, вызвавшее сильное кровотечение, от которого он и скончался еще до прибытия бригады медиков. В отношении женщины возбудили уголовное дело за превышение пределов необходимой обороны, повлекшее смерть человека.

Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемая полностью признала свою вину. Суд принял во внимание содействие подсудимой следствию, наличие у нее трех малолетних детей, угрозу ее жизни и жизни будущего ребенка, а также поведение погибшего и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Проще говоря, осужденная в тюрьму не сядет и получит шанс растить своего ребенка на свободе, кроме того, другие ее дети также останутся под ее опекой. Представитель потерпевшего на судебном заседании возражать против такого приговора не стал.

Челябинск, Олег Кирьянов

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