В Кыштыме спасли сорвавшуюся в колодец ондатру

Публикации за 27.04.17

В городской больнице Кыштыма в колодец упала неосторожная ондатра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники медицинского учреждения заметили зверя случайно. Дикое животное странным образом оказалось на дне ямы – глубиной около двух метров и огороженную бетонной стеной высотой еще полтора метра.

То, что выбраться на волю своими силами ондатра не сумеет, стало понятно сразу. Дабы животное не погибло от голода, местные медики пытались подкормить его сосисками и хлебом, к которым пленник даже не притронулся. В результате, животное четыре дня пробыло в западне, пока люди пытались придумать способ для ее спасения.

Наконец, санитар городской больницы сумел заманить животное в спущенное на дно колодца пластиковое ведеро и поднять его наверх. В этом же ведре ондатру и доставили к берегу ближайшего водоема, где она была выпущена на волю. Кадры спасения несчастного животного были зафиксированы сотрудниками медучреждения и опубликованы в соцсетях

Кыштым, Олег Кирьянов

Кыштым. Другие новости 27.04.17

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