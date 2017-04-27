Уральские связисты ускорили футбольную стройку к ЧМ-2018

Публикации за 27.04.17

«МегаФон» усилил подготовку телеком-инфраструктуры на площадках грядущего чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уральские связисты заключили договор о сотрудничестве с крупнейшим производителем кранов, задействованных в масштабной стройке Екатеринбурга, Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода и Саранска. Группа компаний «Крановые технологии» уже установила подъемную технику на12 стадионах в 11 городах России.

Отныне те, кто возводит арены для десятков тысяч зрителей, могут оперативнее решать вопросы производства, монтажа и поставок оборудования. Специально для краностроителей «МегаФон» усилил сигнал сети и увеличил скорость фиксированного интернет-доступа в 3 раза. Надежная связь стала доступна и на производственной площадке предприятия в Нязепетровске. Ранее гористая местность гасила сигнал сети. Кроме того, благодаря установленным источникам бесперебойного питания Нязепетровск обеспечен скоростным интернетом даже при отключении электричества.

В будущем преимущества высокоскоростного общения могут оценить и футбольные болельщики на стадионах в период проведения ЧМ-2018. Напомним, «МегаФон» развернет сеть на площадках стадионов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калиниграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Кроме того, будет обеспечена стабильная связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и центрах обработки данных.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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