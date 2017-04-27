В челябинском детсаду у нянечки заподозрили туберкулез

Публикации за 27.04.17

В Челябинске у сотрудницы детского сада заподозрили опасную инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о заражении туберкулезом няни детского сада №426 в Курчатовском районе сообщили родители воспитанников.

В настоящий момент данную информацию проверяет уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Известно, что работница учреждения ушла на больничный с подозрением на пневмонию. В настоящий момент женщина ожидает результатов анализа. Медицинские обследования также назначены всем детям, контактировавшим с заболевшей сотрудницей, и ее коллегам.

Вопрос о закрытии дошкольного учреждения пока не стоит, сад работает в прежнем режиме.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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