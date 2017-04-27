В одном из районов Челябинска на две недели закроют проезд

Публикации за 27.04.17

В Калининском районе Челябинска ограничат движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с 8 часов 28 апреля до 22 часов 14 мая будет остановлено движение на участке улицы Ижевской от улицы Чайковского до Северо-Крымской.

Перекрытие проезда связано с продолжением работ по строительству канализационного коллектора.

Автолюбителей просят заранее планировать маршрут и пути объезда.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

В челябинском детсаду у нянечки заподозрили туберкулез. / Уральские связисты ускорили футбольную стройку к ЧМ-2018. / В Кыштыме спасли сорвавшуюся в колодец ондатру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»