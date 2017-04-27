В Златоусте двухлетний малыш скончался во время обеда

Публикации за 27.04.17

В Златоусте проводится проверка по факту гибели маленького мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла сегодня днем в одном из домов города. Двухлетний малыш после приема пищи неожиданно стал задыхаться.

Пока ехала скорая, находившиеся поблизости родители пытались реанимировать малыша, проводя ему искусственное дыхание. Однако спасти ребенка не удалось.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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