28 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 28.04.17

28.04.2017, пятница

90:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы «Острые вопросы эндопротезирования ( Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, 5 корпус)

10:00 Челябинск – Министерство экологии Челябинской области совместно с областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и экоактивистами «Время Че» проведут уборку территории вокруг Голубого карьера

10:00 Челябинск – Региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров (ул. Васенко, 63, 3 этаж, актовый зал)

11:00 Копейск – Торжественное вручение ключей от квартир 20 выпускникам детских домов Копейского городского округа, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Копейск, администрация Копейского городского округа, ул. Ленина, 52, 4 этаж, актовый зал)

12:00 Челябинск – Гала-концерт XXV городского фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Хрустальная капель» (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский пр., 59)

12:00 Челябинск – Ассамблея депутатов партии «Единая Россия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

13:00 Челябинск – Волонтеры Победы благоустроят памятники к 9 Мая (пр. Победы, 147, Ленинградский мост)

13:00 Челябинск – Сотрудники хоккейного клуба «Трактор» и ледовой арены «Трактор» имени заслуженного тренера России В.К. Белоусова выйдут на субботник (ледовая арена «Трактор»)

14:00 Копейск – Закрытие конкурсов профессионального мастерства педагогов «Педагог года в дошкольном образовании» и «Учитель года» (Копейск, ДК им. Кирова, ул. Карла Маркса, 7)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей XIV областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, зал заседаний)

16:00 Челябинск – Субботник на площадке строительства кафедрального собора Рождества Христова (пересечение пр. Победы с ул. Салавата Юлаева, около ледовой арены «Трактор»)

Челябинск. Другие новости 27.04.17

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