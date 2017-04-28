5 в 1: связисты назвали самую полезную покупку мая

Публикации за 28.04.17

Уральцам предложили запастись планшетами на лето.

В преддверии отпускного сезона одной из самых популярных покупок может стать планшет. Сезонный спрос на эти устройства обычно вырастает на треть – уральцы начинают запасаться девайсами для поездок на дачу, пикников с друзьями или путешествий.

«Компактный планшет – золотая середина между ноутбуком и смартфоном. При необходимости он способен заменить сразу пять устройств: навигатор, телевизор, электронную книгу, фотоаппарат и даже игровую приставку. И все это по доступной цене от нескольких тысяч рублей», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Отвечая запросам покупателей, «МегаФон» пополнил интернет-магазин и полки салонов связи планшетами – выбрать подходящее устройство можно из нескольких десятков вариантов.

Весенний шопинг будет выгоден для всей семьи – покупая планшет себе, пользователь получит 30%-ную скидку на следующую покупку.

Оператор также предложил новую опцию «Интернет Планшет XS» для более свободного выхода в глобальную сеть. Опция действуют в поездках по стране, поэтому планшет можно будет взять как на дачу, так и в дальние путешествия и быть онлайн, когда это нужно без лишних трат.

Опция включает 1,5 ГБ быстрого интернета. Этого объема трафика хватит, чтобы послушать примерно 200 песен или выложить в сеть около 300 фотографий. Любители телевизионных передач и фильмов порадуются возможности бесплатно смотреть пакет ТВ-каналов от MegaFon.TV. Стоимость опции – 120 рублей в месяц.

Опция «Интернет Планшет XS» действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района, Норильска, Магаданской области, Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Республики Крым и Севастополя, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.17

В Коркино директор детдома оплачивал штрафы из кармана воспитанников. / «Садовые» автобусы в Челябинске выйдут на маршруты в субботу. / Мой серый Челябинск: всё не станет опять голубым и зеленым…. Авторская колонка Элеоноры Шниперсон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»