Власти бездействуют, население не знает: на Южном Урале федеральная программа благоустройства дворов трещит по швам

Публикации за 28.04.17

В Челябинской области проект формирования комфортной городской среды оказался на грани срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг реализации федеральной программы в регионе показал низкую информированность населения, особенно за пределами областного центра. По данным экспертов ОНФ, жители Еманжелинска, Южноуральска и Карабаша не знают, что в рамках благоустройства дворов имеют возможность реконструировать придомовые территории. В свою очередь, жильцы многоквартирных домов Троицка, Чебаркуля и Озерска не могут обустроить детские площадки из-за бездействия местных властей.

Кроме того, озерские чиновники отказываются включать общественников в состав комиссии по благоустройству ЗАТО. «Официальных ответов не поступает, в телефонных переговорах звучит категоричное «нет», – отмечают представители Народного фронта. – Однако из общения с чиновниками понятно одно – наш эксперт неудобен местной администрации». До сих пор не решен вопрос и о работе эксперта в реализации программы комфортной городской среды Магнитогорска.

Помимо неосведомленности населения и бездействия властей , в регионе остро стоит и проблема проведения публичных слушаний по вопросам благоустройства в закрытом режиме – то есть общественность на них просто не приглашают.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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