Автозавод «Урал» в Миассе перевели на сокращенную рабочую неделю

Публикации за 28.04.17

Автомобильный завод «Урал» перешел на работу по сокращенной 4-дневной неделе. Работать в таком режиме на предприятии будут 4 тысячи 429 сотрудников. Об этом сообщает Главное управление по труду и занятости Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее руководство завода заявляло, что укороченную неделю вводить не будут, однако ситуация, похоже, несколько изменилась. Корректировка трудовых планов, вероятнее всего, связана с нестабильной конъюнктурой рынка. Возврат к работе по прежнему графику здесь обещают вместе с увеличением спроса на продукцию предприятия.

Напомним, с 2005 года предприятие входит в структуры российского автомобильного холдинга «ГАЗ». Предприятие специализируется на производстве полноприводных грузовых машин, вахтовых автобусов на базе полноприводных «Уралов», модернизированной серии полноприводных машин «Урал-М» и новейшего семейства капотных грузовиков «Урал-NEXT».

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 28.04.17

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