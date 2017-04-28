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Челябинск

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Публикации за 28.04.17

Челябинка отсудила у больницы полмиллиона за полученные ожоги

Челябинка отсудила у больницы полмиллиона за полученные ожоги

В Челябинской области суд обязал медицинское учреждение выплатить компенсацию физического и морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу пациентки, получившей тяжелые ожоги во время лечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в январе 2015 года жительнице Копейска планировали провести операцию в одном из отделений Областной клинической больницы Челябинска. Но во время процедуры медики причинили ей ожоги второй и третьей степени. В этот момент потерпевшая находилась в сознании, не чувствовала боли, так как находилась под наркозом, однако видела происходящее и получила серьезную моральную травму.

«По итогам служебной проверки была установлена вина в этом происшествии медицинского персонала клиники, впоследствии должных лиц медицинского учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности», – рассказали в прокуратуре.

Челябинск, Олег Кирьянов

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