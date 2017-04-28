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Публикации за 28.04.17

В Сосновском районе на кладбище пропала пенсионерка

В Сосновском районе на кладбище пропала пенсионерка

83-летняя жительница Сосновского района ушла на кладбище и пропала без вести. Инцидент произошел в минувший вторник – в родительский день.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной поисково-спасательной службе, местная полиция, спасатели, работники администрации, волонтеры и родственники организовали поиски пропавшей женщины в лесном массиве возле Туктубаево и Трубного. 27 числа к поискам женщины подключили сотрудники Мобильного отряда областной ПСС, общественные спасатели-кинологи и поисковые собаки. Были обследованы примерно три гектара лесного массива, близлежащие канавы, дороги и прилегающие строения.

Пенсионерку нашли в поселке Туктубаево: старушка находилась в гостях, поэтому ее жизни и здоровью ничто не угрожало. Впоследствии женщина была благополучно доставлена домой к родным.

Челябинск, Олег Кирьянов

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