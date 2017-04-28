На Южном Урале ветеранам войны подарят месяц бесплатного электричества

Публикации за 28.04.17

В Челябинской области ветеранам Великой Отечественной войны компенсируют расходы на электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт», в преддверии Дня Победы около 2 тысяч 400 пожилых южноуральцев получат по 500 рублей на персональный счет абонентов энергосбытовой компании.

Для получения праздничной компенсации дополнительного предоставления документов не требуется. Перерасчет будет проходить автоматически на основе имеющихся базы данных.

Челябинск, Юлия Димова

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