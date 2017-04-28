В Челябинске установят памятную доску маршалу Жукову

Публикации за 28.04.17

В Челябинске появится мемориальная доска маршалу Георгию Жукову.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе южноуральского правительства, памятный знак установят на доме №32 по улице Жукова, названной в честь знаменитого полководца.

Напомним, на Южном Урале герой Советского Союза бывал трижды: посещал Чебаркульскую дивизию, челябинское летное и автомобильное училища.

Идея увековечить память о маршале Жукове принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны.Местные жители неоднократно обращались с данной инициативой в различные инстанции, однако долгое время не получали отклика.

Установка мемориальной табличкиприурочена к грядущему Дню Победы. Торжественное открытие памятного знака состоится в субботу, 29 апреля.

Не исключено, что в скором времени памятные доски появятся и на других улицах, хранящих память о героях войны.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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