Молочные реки, дачные берега: в Челябинске садовые участки затопило зловонными стоками

Публикации за 28.04.17

Жители Челябинска пожаловались на «молочные» реки в садовом кооперативе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областную экологическую приемную сегодня обратились собственники участков СНТ «Дружба». Горожане сообщили, что сады вдоль Бродокалмакского тракта затопило производственными стоками с едким химическим запахом.

В ходе выездной проверки экологи выявили возможный источник загрязнения. Предварительно установлено, что зловонный ручей, существующий уже более 50 лет, течет из промышленной зоны завода ЖБИ и попадает прямиком в озеро Первое.

Нетипичный окрас разлившихся стоков специалисты объясняют отходами производства еще одних загрязнителей – предприятий, изготавливающих строительные смеси.

В ближайшее время результаты проверки направят в региональное министерство экологии и управление Росприроднадзора для привлечения нарушителей к ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.04.17

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